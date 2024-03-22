США пропонують G7 створити фонд для підтримки України із залученням росактивів

Сполучені Штати запропонували своїм союзникам з Групи семи (G7) створити спеціальний фонд, який би видав облігації на суму щонайменше 50 мільярдів доларів США. Ці облігації будуть забезпечені прибутками від заморожених російських державних активів, а отримані кошти спрямують на підтримку України.

Про це поівдомляє агентство Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із планом, пропонується об’єднати 280 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії, які були заморожені країнами G7 та Європейським Союзом, у спеціальний фонд (SPV). Прибутки від цього фонду забезпечуватимуть так звані «облігації свободи».

Понад дві третини заморожених російських активів заблоковано в ЄС, де вони приносять близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. Кошти від потенційного продажу облігацій майже дорівнюватимуть 60 мільярдам доларів допомоги США, яка досі заблокована в Конгресі.

Обговорення перебувають на ранній стадії і тривають, повідомило одне з джерел. Деякі країни G7, зокрема Німеччина та Франція, висловили обережність щодо нової ідеї, повідомило інше джерело.

За словами одного з джерел, ці зусилля можуть генерувати значно більше 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників діяти більш рішуче та конфіскувати активи повністю.