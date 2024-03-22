США запропонували G7 механізм, щоб залучити для України $50 млрд з росактивів

США запропонували своїм союзникам по «Групі семи» створити спеціальну компанію для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів, і використати отримані кошти на підтримку України — повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з відповідним планом

Пропозиція передбачає об’єднання 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які були знерухомлені країнами G7 і Європейським Союзом, в підприємство спеціального призначення, прибутки від якого забезпечать так звані «облігації свободи».

Понад дві третини заморожених активів Росії заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. Надходження від потенційного розміщення облігацій майже дорівнювали б 60 мільярдам доларів американської допомоги, які все ще застрягли в Конгресі.

За словами одного з учасників, дискусії перебувають на ранній стадії і тривають. Деякі країни «Великої сімки», включаючи Німеччину і Францію, висловили застереження щодо нової ідеї, сказав інший співрозмовник.

За словами співрозмовника, ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і заарештувати ці активи.