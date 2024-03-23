Сили оборони за добу відбили 65 атак армії РФ на семи напрямках Рютте анонсував відправку Україні «великої кількості боєприпасів» найближчим часом » Понад 1000 військових, 36 артсистем і 12 танків: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак окупантів на семи напрямках і ліквідували ще 1050 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 435 760 (+1050) осіб,

танків ‒ 6852 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 130 (+19) од,

артилерійських систем – 10 811 (+36) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засобів ППО ‒ 723 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75) од,

крилатих ракет ‒ 1992 (+39) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 344 (+57) од,

спеціальної техніки ‒ 1768 (+19) од.