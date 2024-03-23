Понад 1000 військових, 36 артсистем і 12 танків: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 435 760 (+1050) осіб,
- танків ‒ 6852 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 130 (+19) од,
- артилерійських систем – 10 811 (+36) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75) од,
- крилатих ракет ‒ 1992 (+39) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 344 (+57) од,
- спеціальної техніки ‒ 1768 (+19) од.
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