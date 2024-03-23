Прогноз американських експертів, що чекає Україну якщо Трамп переможе

У разі обрання Дональда Трампа президентом США його зовнішня політика може сильно відрізнятися від першого президентського терміну.

Про це заявив Старший співробітник – нерезидент Інституту Брукінґс, Партнер Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету, експосол США в Україні Стівен Пайфер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Він зазначив, що за свого попереднього президентства Трамп призначав на посади в Держдепартамент людей, які не розуміються на політиці і не усвідомлювали багатьох речей.

«Я думаю, що це врятувало нас, можливо, від гірших результатів. Але я не впевнений, що під час можливого другого терміну Трампа буде так само», – наголосив Стівен Пайфер.

На його переконання, правління Трампа протягом другого терміну буде значно складнішим і для Сполучених Штатів, і для Європи, і для НАТО, і для України.

В свою чергу, директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст вважає, що невідомо, що буде робити Дональд Трамп у разі обрання президентом.

«Що зробить Трамп під час другого терміну залежить від того, якою буде його команда. Ми знаємо, що члени його партії дуже критикували його під час першого терміну, і ці голоси можуть вплинути на Трампа», – сказав він.

Гербст зазначив, що зараз команда із зовнішньої політики Трампа включає Ріка Крюнела, колишнього американського посла в Німеччині, якого можна вважати представником цих гучніших голосів в таборі Трампа.

«Якщо Трамп переможе на виборах, йому треба буде вказати, яку зовнішню політику він обере. Він буде ухвалювати рішення на основі тих речей, які ми не бачимо сьогодні. Треба готуватися до всіх можливих варіантів, але зараз піднімати тривогу ще зарано», – додав він.

А от виконавча директорка Інституту Маккейна, доктор Евелін Фаркас заявила, що кандидат у президенти США Дональд Трамп вже чітко висловлює бажання блокувати допомогу Україні. Якщо він стане президентом – Україні не варто сподіватись покращень з американською допомогою.

«Якщо Трамп буде переобраний, хоч це і не дуже вірогідно, я не бачу тут нічого багатообіцяючого для України. Ми маємо якісь інституційні процедури, традиції, систему стримування і противаг, але це все одно може не вплинути достатньо», – вважає вона.

Директорка Інституту Маккейна також зазначила, що Трамп серйозно намагався вивести США з НАТО, і можливо, спробує зробити це знову.