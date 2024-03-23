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Рютте анонсував відправку Україні «великої кількості боєприпасів» найближчим часом

Завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За словами Рютте, сьогодні він провів переговори з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Обговорили постачання Україні боєприпасів.

«Завдяки ініціативі Чеської Республіки, найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів. У наступні тижні й місяці ми продовжимо робити все можливе, щоб підтримати Україну, надаючи пріоритет артилерії й протиповітряній обороні», — зазначив прем’єр Нідерландів.

23 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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