Росіяни атакували Україну дронами, ракетами й авіацією: ЗСУ уразили 11 районів скупчення окупантів

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.