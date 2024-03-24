Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ — розвідка Британії

Розвідка Великої Британії проаналізувала спроби Росії захистити свої об’єкти нафтопереробної галузі від українських ударів — огляд британського Міноборони за 23 березня

Після того, як в уряді РФ заявили про плани розгорнути системи ППО «Панцирь» для захисту нафтопереробних заводів (НПЗ), у британському відомстві зазначили, що, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об’єкти, враховуючи розмір та масштаби її енергетичної галузі.

«Нещодавні удари по НПЗ, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей», – йдеться в огляді.

Аналітики вказують, що залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт на НПЗ РФ може зайняти значний час й витрати, а санкції обіцяють збільшити час та його вартість через пошук нового обладнання.

У розвідці Британії звернули увагу, що деякі з найвіддаленіших об’єктів у РФ, що зазнали атак, знаходяться приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє досяжність атак її дронів.