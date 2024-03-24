ЗСУ уразили два десантні кораблі, центр зв’язку та інші об’єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Про вибухи повідомив проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер».

Ближче до 22:00 росіяни оголосили у Криму повітряну тривогу. Сирена пролунала у військових частинах окупантів, також перекрили рух через керченський міст і підняли в небо винищувачі.

Станом на 22:20 було відомо про численні вибухи в Севастополі — у районі мису Фіолент та Козачої бухти. Гучно було також в районі аеродрому Бельбек.

«Севастопольці порівнюють силу вибухів — як під час прильоту кораблями у Севморзаводі чи штабу ЧФ. Містяни в шоці», — пишуть місцеві.

Партизани з руху спротиву «Атеш» розповіли, що передали Силам оборони України актуальну інформацію з Криму.

Фахівці OSINTtechnical установили, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow прилетіли у головний вузол зв’язку Чорноморського флоту Росії.

Що кажуть в Україні

Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам та морякам за успішну бойову роботу.

«Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — НАШ! Разом – до перемоги!» — написав Олещук.

Уже вранці 24 березня у СтратКомі ЗСУ підтвердили успішний удар по військових обʼєктах росіян у Севастополі.

Зазначається, що цієї ночі Сили оборони уразили два великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», а також центр зв’язку і кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.