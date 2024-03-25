Атака на Київ: що відомо на цей момент

В Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги.
За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.
Вибухи пролунали за кілька секунд після оголошення тривоги.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали у столиці є влучання. Усі ракети летіли у центр столиці.
За попередньою інформацією від КМБА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця.
Leave a Reply