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Атака на Київ: що відомо на цей момент

В Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги.

За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

Вибухи пролунали за кілька секунд після оголошення тривоги.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали у столиці є влучання. Усі ракети летіли у центр столиці.

За попередньою інформацією від КМБА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця.

25 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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