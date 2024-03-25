Міноборони: За час великої війни ППО збила понад 2000 крилатих і балістичних ракет РФ

З початку повномасштабного російського вторгнення протиповітряна оборона України збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, але досі потребує більше систем оборони — Міноборони України в соцмережі Х

«Від початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

Це результат титанічної роботи українських протиповітряних захисників. Тисячі життів врятували сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами».

Деталі: Водночас Міноборони підкреслює: Україна все ще потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх громадян від російського терору. Адже цивільна інфраструктура залишається першочерговою ціллю російських ударів.