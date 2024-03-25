Польща та країни Балтії почали боротися з поставками автомобілів до Росії

Польща і країни Балтії почали боротися з поставками в Росію автомобілів в обхід санкцій.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що Польща і країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу автомобілі дорожчі за 50 000 євро або з двигуном понад 1,9 літра.

Поставки таких машин заборонені санкціями, і тепер для їх вивезення потрібен письмовий дозвіл виробника.

Також польські митники не дозволяють ввезення дорогих автомобілів і автомобілів з двигуном від 2 літрів до Білорусі і транзитом через неї в інші країни Євразійського економічного союзу, такі як Вірменія, Киргизстан і Казахстан.

«Польські митники тепер вимагають документ від виробника з дозволом вивезти автомобіль з Євросоюзу і підтвердженням, що кінцевий одержувач автомобіля перебуває за межами Росії, і що вивезення автомобіля не буде порушувати санкції», — йдеться в матеріалі.

Видання поспілкувалося з митним брокером і той повідомив, що це почалося ввечері в п’ятницю

«Судячи з усього, таку саму заборону запровадила Литва — у нас уже зависло на кордоні з Білоруссю три автомобілі, і це дуже боляче, тому що до Клайпеди приїжджають автомобілі, куплені на аукціонах США», — сказав брокер.

Він уточнив, що автомобілі потрапляли в Росію в обхід санкцій через країни з Митного союзу. Однак поки що немає ясності щодо автомобілів зі США, можливо їх пропускатимуть далі.

Видання додає, що нове обмеження ускладнить імпорт європейських машин у Росію. Їх доведеться поставляти складнішим обхідним шляхом, що знову підвищить їхню ціну.