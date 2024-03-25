Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому

Про це вона заявила в інтерв’ю Sky News.

«Я була послом (у Франції та Монако — ред.) у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: «О, це кінець для Росії», — зауважила вона. — Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну».

На запитання, чи відчуває вона атмосферу, «майже порівнянну» з тією, яку востаннє бачила перед Другою світовою війною, Гартлі підкреслила, що «це важкі дні».

Вона наголосила, що союзники України прагнуть допомогти Україні здобути перемогу у цій війні.

«Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну», — констатувала вона.