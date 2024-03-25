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Президент Латвії: Європейським країнам необхідно повернутися до рівня витрат «часів холодної війни» та призову до армії

На тлі загрози війни з РФ країнам Європи слід збільшити військові витрати та повернути обов’язкову військову службу для збільшення чисельності сил оборони.

Про це в інтерв’ю Financial Times президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Існує потреба в серйозній дискусії про призов», – сказав він.

Водночас латвійський президент визнав, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися непопулярним.

Але збройні сили по всій Європі мають труднощі при наборі, і призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування Росії, додав він.

«Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні», – додав Рінкевичс.

25 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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