У Молдові попередили про ймовірні провокації РФ у невизнаному Придністров’ї

Бюро з реінтеграції Молдови, коментуючи нещодавній інцидент у невизнаному Придністров’ї, коли дрон нібито атакував військову частину та знищив військовий вертоліт Мі-8, попередило про можливі подібні провокації з боку Росії — Realitatea

Зокрема, у Бюро зазначили, що влада Молдови ретельно проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і прийшла до висновку, що ролик містить явні елементи відеомонтажу, що свідчить про те, що вогонь по вертольоту був спричинений іншими факторами, а не безпілотником.

Інцидент був навмисно спровокований з метою створення паніки та підтримання напруженості в суспільстві, додали в Бюро.

«Судячи з наявної у нас інформації, важливо проінформувати громадськість про те, що в майбутній період Російська Федерація планує ще більше подібних дій по периметру Придністровського регіону і Зони безпеки», – йдеться у повідомленні.

Такі дії мають на меті посилити паніку, викликати недовіру в суспільстві і послабити економіку, зазначили в Бюро.