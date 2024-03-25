Україна запланувала значний імпорт електроенергії з 5 країн

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Уночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні. Через пошкодження енергетичного обладнання в Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження, зазначили в Укренерго. Станом на ранок через обмеження на Одещині знеструмлено 195 тис. споживачів, зупинена робота електротранспорту. Критична інфраструктура заживлена й працює.

Відновлено енергоживлення та скасовано обмеження споживання на Хмельниччині. «Але ситуація складна, при зростанні споживання у період вечірнього максимуму енергетики можуть застосовувати обмеження», — пояснили в Укренерго.

Складною залишається ситуація й на Харківщині. Застосовуються графіки погодинних відключень, світла немає у 215,8 тис. споживачів. Однак енергетикам вдалося відновити живлення метрополітену – підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. В області знеструмлено 15 тис. споживачів у 62 населених пунктах.

У Херсоні через ворожі обстріли знеструмлено 125 споживачів, в області – 3780 абонентів у 4 населених пунктах.

Ворог атакував підстанцію Укренерго на Миколаївщині. Триває огляд наслідків удару. В області внаслідок падіння фрагментів ворожого дрона відключено повітряну лінію, знеструмлено 85 абонентів. Через бойові дії залишаються без світла 2 юридичні споживачі.

На Чернігівщині через бойові дії знеструмлено 24 населені пункти (1392 абоненти).

На Дніпропетровщині минулої доби через бойові дії знеструмлювалися 193 споживачі. Також за командою диспетчера Укренерго застосовувалися графіки аварійних відключень – знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. Наразі графіки скасовано.

На Донеччині через бойові дії вимикалися 9189 споживачів у 12 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 8737 споживачів. Наразі без світла залишаються понад 42,7 тис. споживачів у 78 населених пунктах області.

У Запорізькій області ремонтні бригади відновили енергопостачання 325 родин у прифронтових населених пунктах, що знеструмлювалися через обстріли. Нині через атаки ворога без світла залишаються 3735 споживачів (51 населений пункт).

На Сумщині без світла залишаються 7923 споживачі у 82 населених пунктах.