Ворог знову поцілив у підстанції на Одещині: у Одесі екстрені відключення

Російські ударні безпілотники вночі 25 березня атакували дві підстанції в південному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«​​Ворог продовжує прицільно бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні», — йдеться в повідомленні.

Через пошкодження обладнання енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання в Одесі та Одеській області.

«Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження», — додали в компанії.

У ДТЕК додали, через влучання без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Для того аби зменшити навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.