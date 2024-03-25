Зеленський: За тиждень РФ випустила по Україні майже 190 ракет і 140 «Шахедів»

Протягом тижня Росія застосувала проти України близько 190 ракет, 140 «Шахедів» і 700 керованих авіабомб — президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

«За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 «Шахедів». Ще майже 700 керованих авіабомб».

Зеленський наголосив, що за понад 2 роки повномасштабної війни не було жодного тижня, коли б Росія утрималась від терору.

«І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня. Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території. Які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта. Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать», – сказав президент.

Він також подякував Силам оборони, які «мінусують» російський потенціал війни.