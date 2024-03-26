США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

«Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо тринадцяти юридичних і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.

Зазначаться, що ці особи розробляють або пропонують послуги у сфері віртуальних активів, які дають змогу ухилятися від сплати податків і санкцій США.

Більшість фізичних та юридичних осіб сприяли проведенню транзакцій або пропонували інші послуги, які допомогли вже підсанкційним організаціям обходити вже запроваджені раніше санкції.

«Росія все більше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України. Оскільки Кремль прагне використовувати організації у сфері фінансових технологій, міністерство фінансів продовжуватиме викривати та підривати компанії, які прагнуть допомогти російським фінансовим установам, які перебувають під санкціями, відновити зв’язок зі світовою фінансовою системою», — заявив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.