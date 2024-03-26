США попереджають про високу загрозу терористичних актів у Франції

Посольство США попереджає про високу загрозу терористичних актів у Франції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Напади можуть відбуватися практично без попередження, їх метою є туристичні об’єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков’ї, уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.

Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об’єкти, а також великі спортивні об’єкти та торгові центри.

Посольство США заявило, що влада Франції відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.

«Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів», – додали в американському відомстві.