Комітет ВР пропонує, аби українці за кордоном не могли оформити закордонний паспорт без військового обліку

Про це РБК-Україна сказав член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

За його словами, комітет ще до кінця не визначився з обмеженнями, які мають бути передбачені для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію.

Нардеп нагадав, що «у початковій версії йшлося про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках».

Комітет спочатку схилявся до того, щоб залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом, але під час розгляду поправок нардепи не змогли дійти згоди щодо жодного з пунктів.

«Тому до цього питання ми маємо повернутись додатково, щоб певні обмеження все-таки зберегти й повністю не поламати концепцію законопроєкту», — сказав Веніславський.

За його прогнозами, в комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК.

«Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані комітетом у законопроєкті, — людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив’язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг», — розповів Веніславський.