Окупанти вдарили по Україні дронами, ракетами та авіацією: ЗСУ уразили 12 пунктів зосередження росіян

Загалом ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кириківка Сумської області; Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області; Новоєгорівка на Луганщині; Терни, Ямполівка, Андріївка, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Карлівка, Курахове, Бердичі, Невельське, Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоданилівка та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.