Попри санкції, РФ вдвічі збільшила імпорт нітроцелюлози, яку використовують у виробництві артснарядів

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Бабель.

Російський імпорт нітроцелюлози зріс на 70% у 2022 році і на середину 2023 року становив 3039 тонн, що майже вдвічі більше за рівень 2021 року.

Зазначається, що РФ отримує нітроцелюлозу від компаній, що базуються в США та інших західних країнах.

Нітроцелюлозу також використовують для чорнил, лаків і фарб, це дефіцитна речовина, яку виробляють лише кілька країн світу. Вона також підпадає під обмеження міжнародної торгівлі, а сама Росія в достатній кількості нітроцелюлозу не виготовляє.

У повідомленні йдеться, що Китай збільшив постачання сполуки до РФ після введення санкцій США та ЄС, які забороняють будь-який експорт для російської армії. Проте серед постачальників речовини до РФ є компанії зі США, Німеччини та Тайваню.

Речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявляє, що Пекін «не продає зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і виважено ставиться до експорту товарів подвійного призначення».

За останні два роки РФ закупила нітроцелюлози з Тайваню майже на $700 тисяч, зокрема імпортером є «Аналітична маркетингова хімічна група» — постійний партнер російського Казанського державного порохового заводу, що виробляє зброю.

Директор «Аналітичної маркетингової хімічної групи» заявив у коментарі виданню, що компанія з 2019 року постачала нітроцелюлозу не для оборонних підприємств, а для цивільних цілей.

WSJ пише, що майже за половину російського імпорту нітроцелюлози від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відповідає одна невелика компанія в Туреччині — Noy İç Ve Diş Ti̇caret. До вторгнення РФ на Туреччину припадав менше ніж 1% від російського імпорту нітроцелюлози.

Один з найбільших виробників харчових ароматизаторів, американська компанія International Flavors & Fragrances, продала щонайменше 80 тонн нітроцелюлози турецькій Noy, яка потім відправила її до Росії минулого року. Представники International Flavors & Fragrances заявили, що «здивувалися», дізнавшись, що їхню нітроцелюлозу постачають до третьої країни.

У компанії заявляють, що її продукт не має достатньої кількості азоту, щоб зробити його придатним для військових цілей. Але вміст азоту в нітроцелюлозі цивільного призначення можна збільшити до збройового, кажуть експерти.

Тайванська компанія TNC Industrial виготовила більш як 500 тонн суміші, яку турецька Noy відправила до Росії 2023 року. Німецька компанія Hagedorn-NC виготовила аналогічну кількість сполуки, яку Noy також відправляв до РФ протягом останніх двох років.

Зазначається, що через світовий дефіцит нітроцелюлози її експорт до Росії уповільнює виробництво країнами НАТО артилерії для України. Водночас американські аналітики кажуть, що для більшої ефективності обмеження мають ввести проти компаній-постачальників цієї речовини.