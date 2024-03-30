США посилили обмеження на експорт мікросхем та інструментів ШІ до Китаю

Про це інформує Reuters.
Зазначається, що обмеження були запроваджені з міркувань національної безпеки. Вперше правила були введені у жовтні 2023 року й були спрямовані на припинення поставок до Китаю досконалих мікросхем ШІ, розроблених Nvidia й іншими компаніями.
Агентство додає, що США побоюються того, що прогресивний технологічний сектор сприятиме посиленню китайської армії.
Нові обмеження набудуть чинності вже в четвер, 4 квітня. У тому ж числі обмеження діятимуть й на ноутбуки, які містять ці чипи.
Міністерство торгівлі США, яке здійснює нагляд за експортним контролем, заявило, що планує продовжувати оновлювати свої обмеження на постачання технологій до Китаю, прагнучи посилити й вдосконалити ці заходи.
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