США посилили обмеження на експорт мікросхем та інструментів ШІ до Китаю

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що обмеження були запроваджені з міркувань національної безпеки. Вперше правила були введені у жовтні 2023 року й були спрямовані на припинення поставок до Китаю досконалих мікросхем ШІ, розроблених Nvidia й іншими компаніями.

Агентство додає, що США побоюються того, що прогресивний технологічний сектор сприятиме посиленню китайської армії.

Нові обмеження набудуть чинності вже в четвер, 4 квітня. У тому ж числі обмеження діятимуть й на ноутбуки, які містять ці чипи.

Міністерство торгівлі США, яке здійснює нагляд за експортним контролем, заявило, що планує продовжувати оновлювати свої обмеження на постачання технологій до Китаю, прагнучи посилити й вдосконалити ці заходи.