США посилили обмеження на експорт мікросхем та інструментів ШІ до Китаю Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента » Засіб ППО, 29 танків і 730 військових: що втратила армія РФ за добу Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення між українськими та російськими військами. Силам оборони вдалося відбити низку ворожих атак на шести напрямках фронту і ліквідувати ще 730 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб,

танків ‒ 6951 (+29) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 284 (+20) од,

артилерійських систем – 11 006 (+15) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 736 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),

крилаті ракети ‒ 2046 (+24),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1814 (+7) од.