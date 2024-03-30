Засіб ППО, 29 танків і 730 військових: що втратила армія РФ за добу

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб,
- танків ‒ 6951 (+29) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 284 (+20) од,
- артилерійських систем – 11 006 (+15) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 736 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2046 (+24),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7) од.
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