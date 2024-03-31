Енергетики стабілізували електропостачання в шести областях

Українським енергетикам вдалося стабілізувати електропостачання у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Найбільш складною залишається ситуація на Харківщині.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що ввечері 29 березня відключення світла вводилися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

Однак станом на ранок 30 березня графіки аварійних відключень не застосовуються, окрім Харківської області. Знеструмлені 120 тисяч споживачів у регіоні. Причина – значні пошкодження обладнання та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

Також внаслідок нічної атаки в Одеській області аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій. Там знеструмлені були 70 тисяч споживачів, вони вже зі світлом.

При цьому складною залишається ситуація на Харківщині. В обласному центрі діють погодинні мережеві обмеження. Напередодні внаслідок бойових дій без світла залишилось понад 3 тисячі абонентів. Загалом в регіоні без світла 62 населених пункти.

Дніпропетровська область. Заживлено понад 100 точок обліку, знеструмлених через бойові дії. Аварійні відключення електроенергії скасовано.

Донецька область. Енергетики заживили майже 7 тисяч абонентів, які знеструмлювались через бойові дії. Всього без електропостачання залишається 45 тисяч точок обліку у 83 населених пунктах. Знято аварійні мережеві відключення.

Запорізька область. Енергетики відновили електропостачання 1,7 тисячі абонентів у 12 населених пунктах, які знеструмлювались через технологічні порушення. Без електроенергії залишається 3,8 тисячі точок обліку у 50 населених пунктах. Аварійні відключення скасовано.

Кіровоградська область. Заживлено близько 18 тисяч домогосподарств, які знеструмлювались внаслідок несприятливих погодних умов. Скасовано аварійні відключення.

Миколаївська область. Через технологічні причини знеструмлено майже 900 точок обліку. Також внаслідок пожежі у будинку в обласному центрі відключено 266 абонентів.

Полтавська область. У регіоні знято обмеження споживання електроенергії.

Сумська область. Через технологічні причини відключено 360 точок обліку, внаслідок бойових дій без електропостачання залишається 5,6 тисячі абонентів у 66 населених пунктах. Аварійні відключення скасовано.

Харківська область. В обласному центрі діють погодинні мережеві обмеження для 120 тисяч абонентів. Учора внаслідок бойових дій знеструмились понад 3 тисячі абонентів. В області залишаються знеструмленими 18,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах.

Херсонська область. У Херсоні відключено близько 3 тисяч абонентів. В області через нічні обстріли знеструмлено 150 точок обліку, всього через бойові дії без електропостачання 45 населених пунктів.

Чернігівська область. Внаслідок бойових дій без світла залишаються 1,2 тисячі точок обліку у 23 населених пунктах.