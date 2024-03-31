Німеччина і Франція посилять антитерористичну співпрацю на чемпіонаті з футболу і Олімпіаді

Німеччина і Франція хочуть підтримати одна одну в боротьбі з тероризмом на чемпіонаті Європи з футболу та Олімпійських іграх.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.

«Німецька поліція буде залучена на Олімпіаді в Парижі, французька – на Євро в Німеччині», – заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Безпека під час великих спортивних заходів є пріоритетом в обох країнах. Фезер підкреслила, що тому вона домовилася про «тісну співпрацю» з міністром внутрішніх справ Франції Жеральдом Дарманеном. Чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з середини червня до середини липня, а Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня.

Цього тижня Фезер вже оголосила про посилення контролю на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи. Цей захід необхідний для того, щоб «запобігти в’їзду в країну злочинців – ісламістів, інших екстремістів або хуліганів», сказала Фезер. Федеральна поліція діятиме обережно, щоб контроль мав якомога менший вплив на пасажирські та комерційні перевезення.

За словами міністерки, німецькі органи безпеки будуть «ще сильніше озброюватися проти всіх нинішніх загроз». Це стосується «від захисту від ісламістів та інших потенційних насильницьких злочинців до безпеки наших мереж від кібератак». Федеральний і земельні уряди роблять все можливе, щоб «виявляти і припиняти терористичні плани ісламістів на ранній стадії».

Цього тижня стало відомо, що Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.