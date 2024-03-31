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Зеленський запевнив, що працює над посиленням ППО

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо — саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час», — заявив президент України.

Володимир Зеленський також подякував керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється.

«Хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова», — наголосив Зеленський.

  • 30 березня міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і наголосив на необхідності забезпечення України більшою кількістю систем ППО.
31 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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