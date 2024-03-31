Росія намагається захистити порт у Новоросійську – розвідка Британії Енергетики стабілізували електропостачання в шести областях » ЗСУ за добу ліквідували 650 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на шести напрямках і ліквідували ще 650 військових РФ Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 442 170 (+650) осіб,

танків ‒ 6966 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 304 (+20) од,

артилерійських систем – 11 050 (+44) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 743 (+7) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),

крилаті ракети ‒ 2048 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 717 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1823 (+9) од.