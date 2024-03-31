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ЗСУ за добу ліквідували 650 військових

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 31.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 442 170 (+650) осіб,
  • танків ‒ 6966 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 304 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11 050 (+44) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 717 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1823 (+9) од.
31 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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