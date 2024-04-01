Армія РФ втратила за добу 20 танків, 32 артсистеми і 710 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 442 880 (+710) осіб,
- танків ‒ 6986 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 321 (+17) од,
- артилерійських систем – 11 082 (+32) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 744 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8757 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2057 (+9),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1826 (+3) од.
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