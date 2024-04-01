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Армія РФ втратила за добу 20 танків, 32 артсистеми і 710 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 01.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 442 880 (+710) осіб,
  • танків ‒ 6986 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 321 (+17) од,
  • артилерійських систем – 11 082 (+32) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 744 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8757 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2057 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1826 (+3) од.
1 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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