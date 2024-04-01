Сили оборони за добу відбили 50 атак окупантів на 6 напрямках У березні виробнича активність Китаю зросла вперше за пів року » Армія РФ втратила за добу 20 танків, 32 артсистеми і 710 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення між російськими та українськими військами. Сили оборони відбили низку атак окупантів на шести ключових напрямках і ліквідували ще 710 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 442 880 (+710) осіб,

танків ‒ 6986 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 321 (+17) од,

артилерійських систем – 11 082 (+32) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 744 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8757 (+26),

крилаті ракети ‒ 2057 (+9),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1826 (+3) од.