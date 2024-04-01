У березні виробнича активність Китаю зросла вперше за пів року

Виробнича активність в Китаї в березні зросла вперше за шість місяців, як показало офіційне опитування фабрик, що надає полегшення політичному керівництву Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляють, офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) зріс до 50,8 у березні з 49,1 у лютому, перевищивши відмітку у 50, і перевищивши середній прогноз 49,9 в опитуванні Reuters.

«Судячи з показників, внутрішній попит та пропозиція покращилися, довіра домогосподарств та бізнесу відновлюється, а готовність споживати та інвестувати зростає», — сказав аналітик China Everbright Bank, Чжоу Маохуа.

Нещодавні оптимістичні показники свідчать про те, що Китай поступово повертається на правильний шлях, що змусило аналітиків почати підвищувати свої прогнози зростання на цей рік.

Офіційний індекс ділової активності в невиробничому секторі, який включає послуги та будівництво, зріс до 53 з 51,4 у лютому, що є найвищим показником з вересня 2023 року.

Прем’єр-міністр Лі Цян оголосив про амбітну мету економічного зростання на 2024 рік у розмірі близько 5% на початку цього місяця на щорічній зустрічі Всекитайських зборів народних представників, парламенту Китаю.