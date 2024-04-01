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Вучич обіцяє, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни

Про це повідомляє РТС. 

Таку заяву він зробив під час поїздки разом з головнокомандувачем сербської армії в аеропорт у Батайніці під Белградом, де розміщуються сербські повітряні сили та сили ППО.

«Чи був вчорашній об’єкт повітряною кулею, чи великим розвідувальним дроном? Він швидко зник з місця. Наступного разу ППО буде діяти та зіб’є його, щоб ми могли визначити, чий це апарат», — заявив Вучич.

Окрім цього, сербський президент оголосив, що обговорить придбання винищувачів Rafale з президентом Франції Макроном.

1 апреля, 2024 | Category: Мир, Новости

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