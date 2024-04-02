Блинкен: Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке

Украина переживает «критический момент» в войне с Россией и остро нуждается в срочной дополнительной поддержке Запада, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.

«Абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им необходимо для самообороны, в особенности когда речь идет о боеприпасах и средствах ПВО, – сказал Блинкен журналистам в ходе визита во Францию. – Это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, который президент Байден направил в Конгресс, должен быть исполнен как можно скорее».

Байден призвал контролируемую республиканцами Палату представителей одобрить пакет военной и финансовой помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит помощи, его войска будут вынуждены отступать.

Ранее во вторник Блинкен и министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетили оружейный завод концерна Nexter Systems, выпускающий гаубицы Caesar. Лекорню рассказал, что Nexter работает над тем, чтобы производить двенадцать гаубиц в месяц (в настоящее время предприятие производит в месяц шесть орудий).