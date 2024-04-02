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Німеччина надасть Україні 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів як внесок у план закупівлі боєприпасів для Києва під керівництвом Чехії на суму 576 мільйонів євро.

Про це повідомляє El Mundo.

Найбільш гострою потребою України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії є артилерійські боєприпаси, які вичерпуються, оскільки сторони використовують важкі знаряддя, щоб утримувати укріплені позиції, які здебільшого нерухомими вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні в розмірі 478 млн євро, не рахуючи підтримки чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

«Загальна вартість обох заходів підтримки перевищує мільярд євро», — сказав представник Міністерства оборони Німеччини.

2 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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