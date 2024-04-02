РФ упродовж доби втратила в Україні 780 військових

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 443660 (+780 упродовж доби) осіб
- танків ‒ 6998 (+12) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) одиниць
- артилерійських систем – 11112 (+30) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) одиниці
- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6) одиниці
- РСЗВ – 1023 (+0) одиниці
- засоби ППО ‒ 744 (+0) одиниці
- літаків – 347 (+0) одиниць
- гелікоптерів – 325 (+0) одиниць
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) одиниць
- підводні човни — 1 (+0) одиниць
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