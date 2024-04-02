 
«  
  »

РФ упродовж доби втратила в Україні 780 військових

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 02.04.2024

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 443660 (+780 упродовж доби) осіб
  • танків ‒ 6998 (+12) одиниць
  • бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) одиниць
  • артилерійських систем – 11112 (+30) одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2058 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) одиниці
  • спеціальна техніка ‒ 1832 (+6) одиниці
  • РСЗВ – 1023 (+0) одиниці
  • засоби ППО ‒ 744 (+0) одиниці
  • літаків – 347 (+0) одиниць
  • гелікоптерів – 325 (+0) одиниць
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) одиниць
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць
2 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  