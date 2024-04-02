Google видалить записи з особистими даними користувачів через звинувачення в незаконному стеженні Нержавеющий металлопрокат: ключ к долговечности и эстетике в вашем проекте » РФ упродовж доби втратила в Україні 780 військових Упродовж доби 1 квітня Росія завдала по Україні 8 ракетних і 93 авіаційних удари, а також 126 разів била з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях ЗСУ Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 443660 (+780 упродовж доби) осіб

танків ‒ 6998 (+12) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) одиниць

артилерійських систем – 11112 (+30) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),

крилаті ракети ‒ 2058 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) одиниці

спеціальна техніка ‒ 1832 (+6) одиниці

РСЗВ – 1023 (+0) одиниці

засоби ППО ‒ 744 (+0) одиниці

літаків – 347 (+0) одиниць

гелікоптерів – 325 (+0) одиниць

кораблі/катери ‒ 26 (+0) одиниць

підводні човни — 1 (+0) одиниць