РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: серед постраждалих — діти

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п’ятеро людей. Всі деталі уточнюємо», — написав він.

Чиновник закликав нічого не знімати та не викладати в мережу, аби не допомагати ворогові.

Пізніше він уточнив, що через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджено один із закладів освіти.

«На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я, а можливо, й життя хлопців і дівчат», — написав Лисак.

Станом на 18:13 стало відомо про збільшення кількості постраждалих — поранені діти, які на момент вибуху прямували до укриття.

«За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу. Серед потерпілих і п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості», — написав він.

Голова Державної обласної ради Микола Лукашук уточнив, що дітей зачепили уламки скла: «З ними зараз працюють психологи, загрози життю — немає».

Ударом вибито вікна, є пошкодження приміщень. На парковці загорілися автівки.

Також очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що українські ППО збили ворожу ракету.

«Маємо інформацію від наших оборонців неба. У Дніпрі вони збили одну ракету. По ворожій цілі відпрацювало ПвК «Схід». Збільшилася кількість постраждалих», — написав він.

Пізніше він повідомив про 13 постраждалих, п’ятеро з них — діти.

«На зараз — 13 постраждалих від ракетної атаки у Дніпрі. Серед них п’ятеро — діти. Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості».