США обеспокоены партнерством России и Китая

США выразили озабоченность по поводу развития отношений между Россией и Китаем, заявив, что они способствуют агрессии Москвы в Украине.

«Мы ясно дали понять, что у нас есть опасения по поводу полномасштабного партнерства между Россией и Китаем, которое мы наблюдаем», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллера спросили, что он думает о солидарности между Россией и Китаем.

«Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы Китай делал что-либо для поддержки российской агрессии в Украине, и мы будем и дальше четко доносить это», – указал Миллер.