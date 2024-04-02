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У Севастополі вночі прогриміли вибухи та зникло світло

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, у місті було чутно два вибухи. Після цього у районі зникло світло.

«Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло», — повідомило джерело.

Пізніше місцеві канали повідомили про відсутність електрики у низці районів Севастополя. Мешканці у соцмережах пишуть, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції.

Так зване «Севастопольэнерго» о 07: 48 опублікувало інформацію, що у період з 02:07 до 06:42 02 квітня сталося технологічне порушення в електричних мережах.

Згодом джерела українських видань «Українська правда«,»Суспільне» і NV у ГУР повідомили, що представники української розвідки підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі.

2 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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