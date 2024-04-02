Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт український парламент підтримав у травні 2023 року. Відтепер, відповідно до підписаного президентом закону, мобілізаційний вік в Україні становить 25 років.
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Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт український парламент підтримав у травні 2023 року. Відтепер, відповідно до підписаного президентом закону, мобілізаційний вік в Україні становить 25 років.
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