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Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку

Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт український парламент підтримав у травні 2023 року. Відтепер, відповідно до підписаного президентом закону, мобілізаційний вік в Україні становить 25 років.

2 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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