РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: серед постраждалих — діти » Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25 Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради. Відповідний законопроєкт український парламент підтримав у травні 2023 року. Відтепер, відповідно до підписаного президентом закону, мобілізаційний вік в Україні становить 25 років.