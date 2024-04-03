Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 188 млн євро.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Тепер маємо 23 пакет допомоги Україні. Урядова ухвала була того тижня. 23-й пакет вартістю 188 млн євро. І здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи і також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого. І це наша підтримка Україні», — заявив він.

При цьому Стубб додав, що Фінляндія поки надала 2 млрд євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної допомоги.

«Отже, ми маємо десь 900 млн щорічно, якщо розкласти на 3 роки. І ця підтримка триватиме. Цей 23 пакет — це те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові», — додав він.