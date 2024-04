У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність » ГУР готує черговий удар по Кримському мосту, його руйнація «неминуча», — The Guardian Головне управління розвідки України заявило, що руйнація Кримського моста «неминуча», черговий удар по ньому може відбутися в першій половині 2024 року Про це пише The Guardian, посилаючись на джерела в ГУР. Високопоставлені представники ГУР вказують, що відбувається підготовка до третьої спроби підриву моста і стверджують, що його руйнування «неминуче». Видання вказує, що невідомо, як розгортатиметься українська атака, втім, «є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі», враховуючи те, що Росія вживає заходів для захисту моста. Один з посадовців сказав в інтерв’ю The Guardian, що ГУР вважає, що може вивести міст з ладу найближчим часом. «Ми зробимо це в першій половині 2024 року», — сказав він, додавши, що очільник ГУР Кирило Буданов вже має «більшість засобів для досягнення цієї мети». «Якби міст був назавжди виведений з ладу, Москва була б змушена перевозити військові вантажі автомобільним транспортом через окупований південь України. Маршрут пролягав би через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 2022 року. Українські урядовці вважають, що це суттєво обмежить здатність Кремля здійснювати наступальні операції в той час, коли його сухопутні війська просуваються вперед», — пише видання. За словами посадовців, західна зброя дозволила б Україні швидше зруйнувати міст, але іноземні політики, зокрема німецький канцлер Шольц, вважають, що надання ракетних систем дальньої дії може призвести до «небезпечної ескалації». Видання нагадує, що Кримський міст має символічне значення як для України, так і для Росії. Для Києва він є символом незаконної анексії Криму і його руйнування «зміцнило б українську кампанію зі звільнення Криму і підняло б бойовий дух на полі бою і поза ним». Водночас для Путіна міст є нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: «повернення» півострова до складу Росії у 2014 році з залученням російських військ під прикриттям і фіктивного референдуму.