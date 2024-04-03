Столтенберг: Маємо забезпечити надійну підтримку України на перспективу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають забезпечити надійну підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро — «Європейська правда» з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

«Ми маємо змінити динаміку нашої підтримки. Ми маємо забезпечити надійну і передбачувану безпекову підтримку України в довгостроковій перспективі. Тому ми покладаємося менше на добровільні внески і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткотермінові пропозиції і більше на багаторічні обіцянки».

Деталі: Він додав, що у зв’язку з цим міністри обговорять, яким чином НАТО може продемонструвати більшу відповідальність у координуванні надання військового обладнання і навчання для України.

Також сторони говоритимуть про «багаторічні фінансові зобов’язання, щоб зберігати нашу підтримку».

Столтенберг наголосив, що ця міністерська зустріч стане можливістю для встановлення консенсусу з цих питань на тлі підготовки до саміту у Вашингтоні.