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Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність

Про це сказав речник ради національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми не причетні до удару в Дамаску. Ми ніяким чином не були залучені до цього», – наголосив він.

Кірбі відкинув заяви міністра закордонних справ Ірану, який сказав, що США як головний соратник Ізраїлю несуть відповідальність за атаку, в результаті якої загинули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Зазначається, що посол Ірану в Сирії Хосейн Акбарі пообіцяв дати «жорстку відповідь» на те, що сталося.

3 апреля, 2024 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, США

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