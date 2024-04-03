Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов

Про це 2 квітня повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.
«Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном за спеціальних умов доступна і для студентів-чоловіків», — ідеться у повідомленні.
Щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
- здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
- стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.
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