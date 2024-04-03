Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов

Про це 2 квітня повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

«Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном за спеціальних умов доступна і для студентів-чоловіків», — ідеться у повідомленні.

Щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають: