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Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов

Про це 2 квітня повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

«Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном за спеціальних умов доступна і для студентів-чоловіків», — ідеться у повідомленні.

Щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
  • стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.
3 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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