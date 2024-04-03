Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність Росіяни атакували позиції ЗСУ на 7 напрямках: де штурмували найбільше » За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових Російська окупаційна армія не полишає спроб наступати на 7 напрямках. Між двома арміями за добу відбулося 75 бойових зіткнень. Водночас ЗСУ знищили 710 загарбників Про це 3 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 444 370 (+710) осіб,

танків ‒ 7009 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 368 (+18) од,

артилерійських систем – 11 142 (+30) од,

РСЗВ – 1025 (+2) од,

засоби ППО ‒ 745 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),

крилаті ракети ‒ 2059 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 813 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 1838 (+6) од.