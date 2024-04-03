За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових

Про це 3 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 444 370 (+710) осіб,
- танків ‒ 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 368 (+18) од,
- артилерійських систем – 11 142 (+30) од,
- РСЗВ – 1025 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 813 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6) од.
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