Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві розповіли, що за березень 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Це найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
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ЗСУ знищили рекордну кількість російської артилерії у березні
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві розповіли, що за березень 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Це найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
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