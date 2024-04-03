Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов » ЗСУ знищили рекордну кількість російської артилерії у березні Протягом березня Сили оборони України знищили рекордну кількість російських артилерійських систем. Це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення Росії Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві розповіли, що за березень 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Це найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.