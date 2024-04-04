Європарламентар порівняв Путіна з твариною, яку «треба варити на повільному вогні»

Через страх Європа веде таку політику, у якій здолати російського диктатора Володимира Путіна можна лише поступово. Захід обережно підвищує «температуру», аби не допустити ескалації.

Таку думку висловив колишній прем’єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс в інтерв’ю «Главкому».

«Через свій страх Європа веде політику, яку можна охарактеризувати як воду, що повільно нагрівається, в якій сидить жаба: коли повільно піднімаєш температуру, жаба не вистрибне, а звариться. Цією жабою є Путін. Захід думає, що з ним можна боротися, якщо тільки повільно піднімати температуру», – пояснює Кубілюс.

На його думку, Європа не була готова до війни. І те, що Європа зуміла дійти до такого рівня допомоги, який є зараз, це – велике досягнення. Але червоні лінії все одно залишаються.

«І проблема в тому, що Європейський Союз у військових справах все ще виступає більше через зусилля окремих країн. Я про поведінку. Немає спільного колективного рішення, колективної стратегії. І тому, ну, добре, Франція починає щось показувати в заявах лідера, хоча її матеріальна допомога набагато нижча за макронівські заяви», – зауважує литовський політик.

Депутат Європарламенту також пояснює позицію Німеччини. За його словами, ця країна після Другої світової війни позиціонувала себе лише як мирна та нейтральна, і хотіла такою здаватися. До того ж у Німеччини по відношенню до Росії були свої сентименти, і досі залишається почуття провини.

Та попри це все, Німеччина все ж почала змінювати свою політику, і це багато що означає, вважає Кубілюс. Він пригадав заяви аналітиків з Chatham House, які вважають, що «Європа робить велику помилку, коли ведеться на погрози Путіна, коли він у своїй риториці піднімає ставки».

Тому, на думку Андрюса Кубілюса, Німеччина поки що боїться радикально змінювати свою стратегію.