9 танків та 670 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 4 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,
- танків ‒ 7018 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,
- артилерійських систем – 11 171 (+29) од,
- РСЗВ – 1026 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 746 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 1845 (+7) од.
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