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9 танків та 670 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 4 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 04.04.2024

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,
  • танків ‒ 7018 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11 171 (+29) од,
  • РСЗВ – 1026 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 746 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1845 (+7) од.
4 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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