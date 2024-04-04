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Уночі РФ атакувала Україну 20 «шахедами» ГУР: Меседжі, що «тут і зараз, завтра нападуть на Харків» – це російська ІПСО » 9 танків та 670 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби між двома арміями відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 670 окупантів Про це 4 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,

танків ‒ 7018 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,

артилерійських систем – 11 171 (+29) од,

РСЗВ – 1026 (+1) од,

засоби ППО ‒ 746 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),

крилаті ракети ‒ 2059 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 1845 (+7) од.