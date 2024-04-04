Блинкен обсудил военную поддержку Украины с генеральным секретарем НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом об усилении долгосрочной военной поддержки Украины со стороны альянса.

Блинкен обсудил со Столтенбергом приоритетные вопросы саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне на фоне 75-летнего юбилея альянса.

«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили ключевые приоритеты вашингтонского саммита, включая укрепление наших общих обязательств перед Украиной, развитие партнерств НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и ЕС, а также развитие обязательств в сфере коллективной обороны», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Они также отметили крепость альянса с учетом вступления в него Финляндии и Швеции, а также рост инвестиций союзников», – добавил Миллер.

Столтенберг заявил журналистам в среду, что нужно, чтобы поддержка Украины меньше зависела от добровольных краткосрочных предложений и больше – от долгосрочных обязательств НАТО.

По его словам, украинские командиры смогут лучше планировать боевые действия при более предсказуемой поддержке.

«У Украины есть неотложные потребности, – заявил Столтенберг. – Любая задержка в оказании помощи уже сейчас отражается на поле боя».

В то время как оружие Украине поставляют отдельные страны НАТО, альянс в целом сосредоточился на оказании нелетальной помощи, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с Россией.

В четверг министры иностранных дел стран военного блока встретятся со своими партнерами из Индо-Тихоокеанского региона.

«Северная Корея, Китай, Иран поддерживают агрессивную войну России разными способами, и это показывает, что безопасность – это не региональный, а действительно глобальный вопрос, и поэтому важно, чтобы мы работали вместе с нашими азиатскими и тихоокеанскими партнерами», – сказал Столтенберг.

Накануне переговоров в Брюсселе, Блинкен вновь призвал Конгресс США оказать военную помощь Украине.

«Мы переживаем критический момент, когда абсолютно важно дать украинцам то, в чем они нуждаются для самообороны, особенно когда речь заходит о боеприпасах и средствах ПВО», – сказал Блинкен.

Конгресс пока не одобрил дополнительный бюджетный запрос администрации Джо Байдена на пополнение запасов вооруженных сил Украины.

Республиканцы в Палате представителей уже несколько месяцев откладывают принятие решения по этому вопросу, фокусируясь на внутренних проблемах.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинские войска будут вынуждены отступать «шаг за шагом, маленькими шажками», если Киев не получит американскую военную помощь.