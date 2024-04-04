Британські консерватори можуть зазнати найгіршої з 1997 року поразки на виборах

Консервативна партія британського прем’єр-міністра Ріші Сунака зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Reuters з посиланням на опублікований у середу прогноз YouGov.

Модель YouGov, яка прогнозує результати розподілу місць у парламенті на основі оціночної частки голосів, передбачає, що консерватори Сунака отримають лише 155 місць, а лейбористи – 403 місця. Британський парламент має 650 місць.

Опитування постійно дають лейбористам двозначну перевагу над консерваторами напередодні виборів, які, за словами Сунака, він планує призначити на другу половину року.

Консерватори перебувають в уряді, або в коаліції, або самостійно, з 2010 року, але за цей час змінилося п’ять прем’єр-міністрів, оскільки голосування за вихід Британії з Європейського Союзу і скандал навколо боротьби з кризою COVID призвели до постійних політичних потрясінь.

Модель показала, що консерватори мають дещо гірші показники, а лейбористи – кращі, ніж тоді, коли YouGov востаннє публікував такий прогноз у січні.

Тепер YouGov прогнозує, що консерватори отримають менше місць, ніж у 1997 році, коли вони здобули лише 165 місць, зазнавши нищівної поразки від Лейбористської партії на чолі з Тоні Блером.

Для дослідження YouGov опитав 18 761 дорослого британця, які були опитані з 7 по 27 березня. Це число в рази більше, ніж при звичайному опитуванні громадської думки, і YouGov стверджує, що метод правильно передбачив результати попередніх двох виборів.

Компанія заявила, що за результатами виборів, отриманими за допомогою цієї моделі, лейбористи отримають 41% голосів, а консерватори – 24%, але попередила, що результати можуть відрізнятися від результатів звичайних опитувань через те, що вони враховують тих, хто наразі не має наміру голосувати.