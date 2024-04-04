Голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні можуть перенести ще на кілька тижнів: ЗМІ назвали причину

Голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а можливо, його перенесуть іще на пізніше, адже спікер Палати представників Майк Джонсон шукає шляхи пом’якшення опозиції з боку радикальних республіканців,

Про це повідомляє видання Bloomberg.

“Команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакета допомоги з республіканськими законодавцями та, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена. А це для спікера Палати представників ускладнює завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня”, – сказано в статті.

Зазначається, що речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін і що Джонсон “вислуховує думки членів партії” щодо плану.

“Два представники керівництва республіканців заявили, що все ще існує можливість того, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних і прискорити схвалення проєкту наступного тижня. Такий прискорений графік може призвести до провалу законопроєкту, а також до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії”, – стверджують журналісти.